Totti: 'Sandro Tonali dünyanın en iyi orta sahası olacak'

Roma efsanesi Francesco Totti, Brescia'nın yükselen yıldızı Sandro Tonali için dünyanın en iyi orta saha oyuncularından biri olacağını iddia etti.Katıldığı Instagram canlı yayınında konuşan Totti, Roma'da görev yaptığı dönemde Nicolo Barella'yı takıma kazandırmak için her şeyi yaptığını ancak başarısız olduğunu, Tonali'nin ise kaçırılmaması gerektiğini söyledi. Tonali'den övgüyle bahseden Totti, "Onu almak için her şeyi yapardım. Bence dünyanın en iyi orta saha oyuncularından birisi olacak. Harika bir oyuncuda olması gereken tüm özelliklere sahip. Teknik ve mental anlamda mükemmel." sözlerini kullandı.Brescia'nın Tonali'ye talip olan kulüpler olan Inter, Juventus, Milan, Roma, Napoli, Chelsea, Arsenal ve PSG'ye 50 milyon euro fiyat biçtiği yakın zamanda haber olmuştu.17 yaşında Brescia A Takımı'na yükselen 19 yaşındaki Sandro Tonali'nin bu sezon çıktığı 25 maçta 1 gol ve 5 asisti bulunuyor.