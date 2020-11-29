Totti: "Maradona'nın yaptıklarını kimse Play Station'da yapamaz"

Roma efsanesi Francesco Totti, Diego Armando Maradona'nın vefatının ardından konuştu.

, Fotoğraf; EPA
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Totti: 'Maradona'nın yaptıklarını kimse Play Station'da yapamaz'
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29 Kasım 2020 02:38
Roma efsanes Francesco Totti, Maradona'nın ölümünün ardından verdiği röportajda efsane ismin gelmiş geçmiş en iyi futbolcu olduğunu söyledi.

Totti röportajında Maradona'nın maçlarda yaptıklarını Play Station'da bile yapamayacağını belirterek, "Futbolu bıraktığımda beni ilk arayan Maradona'ydı. Şok olmuştum. Diego'nun yaptıklarını Play Station'da bile yapamazsınız. Gördüğüm izlediğim en iyi oyuncu oydu" sözlerini kullandı.

Totti, Maradona ile oldukça yakın ilişkileri olduğunu belirterek anısının sonsuza kadar yaşayacağını da sözlerine ekledi.



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