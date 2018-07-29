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Totti: ''Eğer Messi, Roma'ya gelirse...''

Efsane olduğu Roma'da yöneticilik yapan Francesco Totti, Lionel Messi hakkında konuştu.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Totti: ''Eğer Messi, Roma'ya gelirse...''
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29 Temmuz 2018 17:46
Malcom transferinin ardından Roma Başkanı James Pallotta'nın ''Barcelona bizden özür diledi ama özürlerini kabul etmiyorum. Ancak Messi'yi bize verirlerse, özürlerini kabul ederim.'' sözlerinin ardından Roma'da yöneticilik yapan Francesco Totti'den de açıklama geldi.

''10 NUMARAYI ELLERİMLE VERİRİM''

Roma efsanesi Totti, ''Messi Roma'ya imza atarsa, karşılamak için havaalanına kadar giderim ve 10 numarayı formayı ona ellerimle veririm.'' şeklinde konuştu.

Roma'da 10 numarayı Totti'nin ardından kimse giymedi.



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