Totti: 'Dybala'yı Roma'ya getirmeye çalışacağım'

İtalya Serie A ekiplerinden Juventus ile sözleşmesi biten ve yeni sözleşme imzalamayacağını duyuran Arjantinli yıldız Paulo Dybala'nın hangi takıma transfer olacağı halen merak konusuyken Roma efsanesi Francesco Totti, ilginç bir çıkış yaptı.



İtalyan basınına konuşan Totti, Paulo Dybala'yı Roma'ya gelmesi konusunda ikna etmeye çalışacağını söyledi. Arjantinli oyuncunun peşinde birçok takım bulunsa da önümüzdeki hafta Samuel Eto'o'nun düzenleyeceği bir yardım maçında Dybala ile Roma Olimpiyat Stadı'nda birlikte sahaya çıkacak olan Totti'nin, ikna çabalarına burada başlayacağı ifade edildi.



Geçtiğimiz hafta Juventus'un Lazio ile 2-2 berabere kaldığı maçta Juventus tribünlerine veda eden Dybala hakkında konuşan Totti, "Onu, Roma'ya getirip getiremeyeceğimi göreceğiz. Pazartesi günü buluşacağız ve onu ikna etmeye çalışacağım. Kafasında bazı düşünceler yerleştirmeye çalışacağım ve umarım başarılı olabilirim. Tabii, eğer Roma'da benim gibi Dybala'yı istiyorsa." ifadelerini kullandı.



Bu sezon Juventus ile 38 resmi maça çıkan Paulo Dybala, 15 gol 6 asistlik katkı sağladı.







