Totti, Dünya Kupası'nda favorilerini açıkladı

Francesco Totti: "Dünya Kupası'nda favorilerim Brezilya, Arjantin ve Fransa"



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— Sporx (@sporx) December 1, 2022

Roma'nın efsanevi İtalyan futbolcusu Francesco Totti, 2022 FIFA Dünya Kupası favorilerini açıkladı.Totti, 2022 FIFA Dünya Kupası favorilerininveolduğunu söyledi.İstanbul merkezli bir saç ekim kliniğinin basın toplantısına katılan 46 yaşındaki eski milli futbolcu, 25 yıllık futbol kariyeriyle ilgili açıklamalarda bulundu. Futbol kariyerinin tamamını Roma'da geçiren Totti, bununla ilgili olarak yöneltilen soru üzerine,açıklamasını yaptı.Öte yandan Totti, futboldaki başarısını da, 'kendini adamak, hizmet etmek' kavramlarına borçlu olduğunu vurguladı.Yaptığı ortaklık sonrasında İstanbul'da yaşamayı ve bir takım çalıştırmayı düşünüp düşünmediğiyle ilgili yöneltilen soruya da Francesco Totti,ifadelerini kullandı.Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray ile oynadıkları karşılaşmaların üzerinden çok geçtiğini ancak zevkli anlar olduğunu dile getiren Totti,diye konuştu.İtalya Milli Futbol Takım'ında forma giyerken unutamadığı anın Dünya Kupası'nı kazandıkları an olduğunu söyleyen Totti, İtalya'nın 2022 Dünya Kupası'na katılamamasıyla ilgili ise,dedi.