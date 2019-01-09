Tottenham'ın Eriksen cevabı Real Madrid'i şaşırttı!

Christan Eriksen için Tottenham ile Real Madrid arasındaki transfer görüşmelerinin başladığı öne sürüldü.AS'ta yr alan habere göre; Real Madrid'in Christian Eriksen için önerdiği 110 milyon Euro'luk teklifi reddeden Tottenham Başkanı Daniel Levy, Danimarkalı oyuncu için 250 milyon Euro istediklerini iletti. Real Madridli yetkililerin bu cevap üzerine şaşırdıkları ve transferi yaz aylarına bırakma kararı aldıkları ifade edildi.Eriksen'in Tottenham ile kontratının 2020 yazında bitecek olması nedeniyle Tottenham'ın elinin bu kadar güçlü olmayacağını düşünen İspanyolların, yazın çok daha makul bir bonservis bedeliyle Danimarkalı yıldıza beyaz formayı giydirmeyi amaçladıkları belirtildi.Tottenham ile Real Madrid arasındaki son transfer görüşmesinde Daniel Levy yine işleri zorlaştırmış ve dönemin transfer rekorunu kırarak Gareth Bale'i 101 milyon Euro'ya satmıştı.