Tottenham'ın Jack Grealish için transferin son gününde de bir teklif yaptığı ancak bu teklifin Aston Villa tarafından kabul edilmemesinin ardından oyuncudan vazgeçtiği öne sürüldü.İngiliz basınında yer alan haberlerde; Tottenham'ın İngiliz orta saha oyuncusu için 27.5 milyon Euro teklif ettiği ancak Aston Villa'nın bu teklifi kabul etmediği yazıldı. Aston Villa'nın Grealish ile yeni sözleşme imzalayacağı ve oyuncusunu kadroda tutacağı bilgisi verildi.Sözleşmsinin bitimine iki yıl kalan ancak maaşına zam bekleyen Jack Grealish'in yeni takım sahipleriyle birlikte daha fazla yatırım alacak olan kulübün esas yıldızlarından olacağı ifade edildi.Aston Villa altyapısından yetişen ve büyük dedesi de Aston Villa futbolcusu olan 22 yaşındaki Jack Grealish, 2013 yılından bu yana Aston Villa a takım kadrosunda bulunuyor.