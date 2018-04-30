Tottenham'dan Lazio'nun yıldızlarına servet

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham, yaz aylarında Lazio'nun yükselen yıldızları için kasasından 100 milyon pund ayırdı.Tottenham menaceri Pochettino'nun yapılacak transfer hamlelerini yönetime sunduğu ve Sergey Milinkovic-Savic ile Ciro Immoble ikilisini istediği belirtiliyor.İngiliz medyasında çıkan haberlere göre Tottenham yetkilileri, Lazio'nun sezon içerisinde oynadığı maçları dikkatle izledi, ancak işleri kolay olmayacak gibi gözüküyor. Keza, Avrupa'nın önde gelen kulüpleri de bu ikili için şimdiden transfer hazırlıklarına başladı.Ciro Immobile, Lazio'da rüya gibi bir yıl yaşıyor. Şimdiye dek oynadığı 45 karşılaşmada 41 gol 11 asistlik performans gösterdi. Sırp orta saha Sergey Milinkovic-Savic ise Lazio forması ile 44 maçta forma giyerken 12 gol 9 asistlik katkıda bulundu.