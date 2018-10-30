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Tottenham'dan Alli'ye uzun süreli kontrat

Tottenham yıldız oyuncusu Dele Alli ile yeniden sözleşme imzaladı.

Tottenham'dan Alli'ye uzun süreli kontrat
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30 Ekim 2018 14:10
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham, Nijerya asıllı İngiliz yıldızı Dele Alli ile 6 yıllık yeni kontrat imzaladığını duydurdu.

İngiliz temsilcisinden yapılan açıklamaya göre, 2014 yılında İngiltere 4. Ligi ekiplerinden Mk Dons'tan 6 milyon euro bedelle transfer edilen İngiliz yıldız ile 2024 yılında derk yeni sözleşme imzalandı.

Alli'nin alacağı ücrete dair bilgi verilmedi.

Dele Alli, bu sezon Tottenham forması ile çıktığı 7 karşılaşmada 2 gol atma başarısı gösterdi.

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