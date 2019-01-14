Tottenham'da Janssen açıklaması! ''İhtimal yok''

Premier League'de Manchester United'a 1-0 mağlup olan Tottenham'da menajer, maç sonuile ilgili soruyu yanıtladı.Anderlecht ve Hollanda'dan bazı talipleri olan Janssen ile ilgiil Pochettino son noktayı koydu.Bir basın mensubunun golcü oyuncunun takıma dönüp dönmeyeceğiyle ilgili soru sorması üzerine Pochettino,yanıtını verdi.Uzun süredir sakatlığı nedeniyle oynayamayan Vincent Janssen'in devre arasında Tottenham'dan ayrılması bekleniyor. Hollandalı golcü oyuncunun 2020'ye kadar Tottenham ile sözleşmesi devam ediyor.