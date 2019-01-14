Tottenham'da Janssen açıklaması! ''İhtimal yok''

Premier League'de Manchester United'a 1-0 mağlup olan Tottenham'da menajer Pochettino, maç sonu Vincent Janssen ile ilgili soruyu yanıtladı.
Anderlecht ve Hollanda'dan bazı talipleri olan Janssen ile ilgiil Pochettino son noktayı koydu.
Bir basın mensubunun golcü oyuncunun takıma dönüp dönmeyeceğiyle ilgili soru sorması üzerine Pochettino, ''Hayır böyle bir ihtimal yok. Janssen, planlarım içinde yer almıyor'' yanıtını verdi.
Uzun süredir sakatlığı nedeniyle oynayamayan Vincent Janssen'in devre arasında Tottenham'dan ayrılması bekleniyor. Hollandalı golcü oyuncunun 2020'ye kadar Tottenham ile sözleşmesi devam ediyor.
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Anderlecht ve Hollanda'dan bazı talipleri olan Janssen ile ilgiil Pochettino son noktayı koydu.
Bir basın mensubunun golcü oyuncunun takıma dönüp dönmeyeceğiyle ilgili soru sorması üzerine Pochettino, ''Hayır böyle bir ihtimal yok. Janssen, planlarım içinde yer almıyor'' yanıtını verdi.
Uzun süredir sakatlığı nedeniyle oynayamayan Vincent Janssen'in devre arasında Tottenham'dan ayrılması bekleniyor. Hollandalı golcü oyuncunun 2020'ye kadar Tottenham ile sözleşmesi devam ediyor.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın