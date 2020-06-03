Tottenham'da 1 kişide koronavirüs tespit edildi

İngiltere Premier Lig'de futbolculara ve kulüp çalışanlarına yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinde 1 kişide virüse rastlandı.Premier Lig'den yapılan açıklamaya göre, 1-2 Haziran tarihlerinde 1197 kişi Kovid-19 testinden geçirildi.Yapılan testlerde 1 kişide pozitif vakaya rastlandığı bildirildi.Tottenham'dan yapılan açıklamada, testi pozitif çıkan kişinin kulüpten olduğu ve 7 gün karantinada kalacağı belirtildi.