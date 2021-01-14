Tottenham'a son çelme Fulham'dan geldi

İngiltere Premier Lig'in 16. hafta maçında Tottemham, sahasında kendisi gibi bir başka Londra takımı Fulham'ı ağırladı.



Tottenham Hotspur Stadium'da oynanan karşılaşma 1-1'lik eşitlikle tamamlandı.



Maçın 25. dakikasında Harry Kane ile öne geçen Tottenham, ilk yarıyı önde tamamladı. Maçın ikinci yarısında Mourinho ve öğrencileri farkı açmaya çalışsa da bu isteğinde başarılı olamadı. Fulham 74. dakikada Ivan Cavaleiro'nun golüyle eşitliği yakalarken maçın kalan bölümlerinde Tottemham Lamela ve Vinicius'u oyuna alarak gol aradı. Bu isteğinde başarılı olamayan Tottenham 1 puana razı oldu.



Bu sonucun ardından Tottenham 30 puana yükseldi ve ligde son 6 maçında 5. kez puan kaybetti. Fulham ise 12 puana yükselerek düşme potasında kaldı.



