Tottenham yönetimi Gattuso ile ilk görüşmesini yaptı

Fiorentina macerası 3 hafta süren Gennaro Gattuso Tottenham ile görüşmeye başladı. Jose Mourinho'nun ayrılığının ardından henüz yeni menajerini bulamayan Tottenham'da gündeme gelen isim Gennaro Gattuso oldu. İtalyan hocayla ilk görüşmesini yapan Tottenham yönetiminin olumlu değerlendirmeler içinde olduğu ve çok geçmeden kararını vereceği İngiliz yayın organları tarafından haber yapıldı.



Daha önce Antonio Conte ve Paulo Fonseca ile anlaşamayan Tottenham'ın yeni menajerini önümüzdeki haftaya kadar açıklaması bekleniyor.



Fiorentina'dan kulübün transfer bütçesindeki anlaşmazlıklar nedeniyle ayrılan Gattuso daha önce Sion, Palermo, OFI, Pisa, Milan ve Napoli'de görev yapmıştı.



