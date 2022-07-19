İngiltere Premier Lig takımlarından Tottenham, Middlesbrough'nun sağ beki Djed Spence'i transfer etti. Geçen sezon ligi 4. sırada bitirerek UEFA Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan katılım hakkı kazanan Londra ekibi, savunmasına takviye yaptı.



SPENCE İÇİN 20 MİLYON EURO



Kulüpten yapılan açıklamaya göre, İngiltere 21 Yaş Altı Milli Takımı'nda oynayan Spence ile 5 yıllık sözleşme imzalandı. İngiliz basını, transferin 14.5 milyon Euro karşılığında gerçekleştiğini ve miktarın ek ödemelerle 23 milyon Euro'ya çıkabileceğini paylaştı.



OYNADIĞI TAKIMLAR



Fulham altyapısından yetişen 21 yaşındaki futbolcu, profesyonel kariyerinde Middlesbrough'nun yanı sıra Nottingham Forest'ta da forma giydi.





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