Premier Lig'in 9. haftasındave, Londra derbisinde karşı karşıya geldi. Tottenham, deplasmanda West Ham'ımağlup ederek zirve takibini sürdürdü.Üst üste 2.kez 1-0 kazanan Tottenham'a galibiyeti getiren tek gol, 44. dakikada Erik Lamela'dan geldi.Bu sonucun ardından Tottenham, puanını 21'e yükseltti ve 23 puanla lider olan Manchester City'i takibi sürdürdü. West Ham ise üst üste 2. yenilgisini alarak 7 puanla 15. sırada kaldı.Premier Lig'de haftaya Tottenham, sahasında Manchester City'i konuk edecek. West Ham ise Leicester City deplasmanına gidecek.