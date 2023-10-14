Tottenham Stadyumu'na flaş saldırı!

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham Hotspur'un stadyumuna şok edici bir saldırı gerçekleşti.



DEV HASAR



Fransız basınından L'Equipe'in haberine göre; Tottenham Stadyumu, pazartesi akşamı 30 yaşında bir erkek tarafından hasara uğratıldı. Londra Polisi, şahsın stadyuma verdiği hasarın 6 haneli rakamları bulduğunu söyledi.



KUKLÜPTEN AÇIKLAMA



Tottenham Kulübü yaptığı açıklamada, olayın "antisemitizmle" bağlantılı olduğuna dair hiçbir belirti olmadığını açıkladı. Ayrıca kulüp, bu açıklamayı son günlerde İngiltere'de yaşanan antisemitizm protestoları sebebiyle yaptığını açıkladı.



