Tottenham Stadyumu'na flaş saldırı!

Tottenham Hotspur Stadyumu, pazartesi günü 30 yaşında bir erkek tarafından büyük hasara uğratıldı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Tottenham Stadyumu'na flaş saldırı!
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14 Ekim 2023 20:23
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham Hotspur'un stadyumuna şok edici bir saldırı gerçekleşti.

DEV HASAR

Fransız basınından L'Equipe'in haberine göre; Tottenham Stadyumu, pazartesi akşamı 30 yaşında bir erkek tarafından hasara uğratıldı. Londra Polisi, şahsın stadyuma verdiği hasarın 6 haneli rakamları bulduğunu söyledi.

KUKLÜPTEN AÇIKLAMA

Tottenham Kulübü yaptığı açıklamada, olayın "antisemitizmle" bağlantılı olduğuna dair hiçbir belirti olmadığını açıkladı. Ayrıca kulüp, bu açıklamayı son günlerde İngiltere'de yaşanan antisemitizm protestoları sebebiyle yaptığını açıkladı.

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