Tottenham Southampton maçı CANLI hangi kanalda saat kaçta?

Tottenham-Southampton maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak sorularının yanıtını arayanlar bu habere dikkat. Tottenham-Southampton maçının tarihi, saati, kanalı belli oldu. İşte detaylar...

26 Aralık 2017 03:03
Tottenham Southampton maçı CANLI hangi kanalda saat kaçta?
Tottenham-Southampton maçı hangi kanalda, hangi gün ve hangi saatte sorularının yanıtı netleşti. Premier Ligi'nin 20. haftasında Tottenham-Southampton karşı karşıya gelecek.

TOTTENHAM-SOUTHAMPTON MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA? | İngiltere Premier Ligi'nde heyecan başladı. Ligin 20. haftasında oynanacak Tottenham-Southampton maçı naklen yayınlanacak.

26 Aralık Salı günü saat 15.30'da oynanacak maç S Spor'tan canlı olarak yayınlanacak.

Tottenham-Southampton maçı 26 Aralık Salı günü saat 15.30'dan itibaren S Sport ekranlarından futbolseverler ile buluşacak.


Genel Bilgiler

- İngiltere Premier Ligi 2017/2018 Sezonu 20. Hafta mücadelesinde, 34 puan 16 averaj ile 5. sırada yer alan Tottenham Hotspur, 19 puan -7 averaj ile 13. sırada yer alan Southampton ile karşı karşıya geliyor.

- 90.000 kişi kapasiteli Wembley Stadium Stadı'nda oynanacak karşılaşmayı hakem Graham Scott yönetecek.

- Ev sahibi takımda Toby Alderweireld, misafir takımda ise Ryan Bertrand, Cedric Soares sakatlıkları nedeniyle karşılaşmada forma giyemeyecekler.

Ev Sahibi

- Hakem Graham Scott yönetiminde çıktığı 2 maçın tamamını kazandı.

- Kendi sahasında oynadığı son 6 maçın tamamında gol atma başarısı gösterdi.

- En fazla asist yapan oyuncusu 4 asisti bulunan Kieran Trippier.

Konuk Ekip

- 4 maçla deplasmanda en fazla beraberlik alan 3 takımıdan biri.

- Hakem Graham Scott yönetiminde çıktığı 13 maçta 7 galibiyet, 2 beraberlik, 3 mağlubiyet elde etti.

- Deplasmanda oynadığı son 6 maçta kalesinde gol gördü.

Son Karşılaşmalar

- 2-3 ve 4-6 gol aralığında biten 4'er maç bulunuyor.

- Tottenham Hotspur 6 ve Southampton 4 maçta ilk golü atan taraf oldular.

- Tottenham Hotspur 8, Southampton 1 galibiyet elde ederken 1 maç beraberlikle sonuçlandı.

- Tottenham Hotspur 21 gol atarken, Southampton 11 golle karşılık verdi.

- 3 maç 2,5 gol altında, 7 maç 2,5 gol üstünde tamamlandı.

- 7 maçta karşılıklı gol olurken, 3 maçta taraflardan en fazla biri gol atma başarısı gösterdi.


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