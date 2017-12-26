Tottenham Southampton maçı CANLI hangi kanalda saat kaçta?

. Ligin 20. haftasında oynanacak Tottenham-Southampton maçı naklen yayınlanacak.26 Aralık Salı günü saat 15.30'da oynanacak maç S Spor'tan canlı olarak yayınlanacakTottenham-Southampton maçı 26 Aralık Salı günü saat 15.30'dan itibaren S Sport ekranlarından futbolseverler ile buluşacak.- İngiltere Premier Ligi 2017/2018 Sezonu 20. Hafta mücadelesinde, 34 puan 16 averaj ile 5. sırada yer alan Tottenham Hotspur, 19 puan -7 averaj ile 13. sırada yer alan Southampton ile karşı karşıya geliyor.- 90.000 kişi kapasiteli Wembley Stadium Stadı'nda oynanacak karşılaşmayı hakem Graham Scott yönetecek.- Ev sahibi takımda Toby Alderweireld, misafir takımda ise Ryan Bertrand, Cedric Soares sakatlıkları nedeniyle karşılaşmada forma giyemeyecekler.- Hakem Graham Scott yönetiminde çıktığı 2 maçın tamamını kazandı.- Kendi sahasında oynadığı son 6 maçın tamamında gol atma başarısı gösterdi.- En fazla asist yapan oyuncusu 4 asisti bulunan Kieran Trippier.- 4 maçla deplasmanda en fazla beraberlik alan 3 takımıdan biri.- Hakem Graham Scott yönetiminde çıktığı 13 maçta 7 galibiyet, 2 beraberlik, 3 mağlubiyet elde etti.- Deplasmanda oynadığı son 6 maçta kalesinde gol gördü.- 2-3 ve 4-6 gol aralığında biten 4'er maç bulunuyor.- Tottenham Hotspur 6 ve Southampton 4 maçta ilk golü atan taraf oldular.- Tottenham Hotspur 8, Southampton 1 galibiyet elde ederken 1 maç beraberlikle sonuçlandı.- Tottenham Hotspur 21 gol atarken, Southampton 11 golle karşılık verdi.- 3 maç 2,5 gol altında, 7 maç 2,5 gol üstünde tamamlandı.- 7 maçta karşılıklı gol olurken, 3 maçta taraflardan en fazla biri gol atma başarısı gösterdi.