Tottenham, sezonun ilk transferini yapıyor!

2018/19 sezonunda herhangi bir transfer yapmayan Tottenham Hotspur, Moussa Dembele'den kazandığı 12.25 milyon Euro sonrası ilk transferini yapmaya hazırlanıyor.İngiltere basınında yer alan haberlere göre; Tottenham'ın ilk transferi Hoffenheim'dan Avusturyalı orta saha Florian Grillitsch olacak. Tottenham'ın bu transferi yapabilmek için oyuncunun sözleşmesindeki 20 milyon Euro serbest kalma bedelini karşılayacağı belirtildi.Werder Bremen'in St.Pölten U18 takımında keşfettiği Florian Grillitsch, 2015 yazında profesyone oldu. 2 yaz sonra bonservissiz olarak Hoffenheim'a geçti. 23 yaşındaki merkez orta saha, Bundesliga'da çıktığı 87 maçta 4 gol atıp 6 asist yaptı.Tottenham ise bu sezon 2 oyuncusunu kiralık gönderirken, hiçbir oyuncuyu da transfer etmedi. Kuzey Londra kulübünün, önümüzdeki günlerde 12.25 milyon Euro bonservisle Moussa Dembele'yi Beijing Sinobo Guoan'a göndereceği belirtildi.