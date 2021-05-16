Tottenham, Şampiyonlar Ligi için son kez umutlandı!

İngiltere Premier Lig'de 36. hafta karşılaşmasında Tottenham, Wolverhampton Wanderers'ı ağırladı.
Tottenham Hotspur Stadyumu'nda oynanan müsabaka, Tottenham'ın 2-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.
Tottenham'a galibiyeti getireng olleri 45. dakikada Harry Kane ve 62. dakikada Hojbjerg kaydetti.
Bu sonucun ardından son 4 maçında 3. galibiyetini alan Tottenham, 59 puanla 6. sırada yer aldı ve 4. sıradaki Chelsea ile arasındaki puan farkını 2 hafta kala puan farkını 5'e indirdi. Wolves ise 45 puanla 12. sırada yer aldı.
Tottenham, gelecek hafta Aston Villa'yı konuk edecek. Wolves ise Everton deplasmanına gidecek.
Tottenham Hotspur Stadyumu'nda oynanan müsabaka, Tottenham'ın 2-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.
Tottenham'a galibiyeti getireng olleri 45. dakikada Harry Kane ve 62. dakikada Hojbjerg kaydetti.
Bu sonucun ardından son 4 maçında 3. galibiyetini alan Tottenham, 59 puanla 6. sırada yer aldı ve 4. sıradaki Chelsea ile arasındaki puan farkını 2 hafta kala puan farkını 5'e indirdi. Wolves ise 45 puanla 12. sırada yer aldı.
Tottenham, gelecek hafta Aston Villa'yı konuk edecek. Wolves ise Everton deplasmanına gidecek.