Tottenham, Şampiyonlar Ligi için son kez umutlandı!

İngiltere Premier Lig'de 36. hafta mücadelesinde Tottenham, konuk ettiği Wolves'u 2-0 mağlup etti ve puanını 59'a yükselterek Şampiyonlar Ligi potası ile aradaki puan farkını 5'e indirdi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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Tottenham, Şampiyonlar Ligi için son kez umutlandı!
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16 Mayıs 2021 17:54
İngiltere Premier Lig'de 36. hafta karşılaşmasında Tottenham, Wolverhampton Wanderers'ı ağırladı.

Tottenham Hotspur Stadyumu'nda oynanan müsabaka, Tottenham'ın 2-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

Tottenham'a galibiyeti getireng olleri 45. dakikada Harry Kane ve 62. dakikada Hojbjerg kaydetti.

Bu sonucun ardından son 4 maçında 3. galibiyetini alan Tottenham, 59 puanla 6. sırada yer aldı ve 4. sıradaki Chelsea ile arasındaki puan farkını 2 hafta kala puan farkını 5'e indirdi. Wolves ise 45 puanla 12. sırada yer aldı.

Tottenham, gelecek hafta Aston Villa'yı konuk edecek. Wolves ise Everton deplasmanına gidecek.

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