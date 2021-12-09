Tottenham - Rennes maçı korona nedeniyle ertelendi

Tottenham, kulüp içerisinde artan koronavirüs vakaları nedeniyle UEFA Konferans Ligi'ndeki Rennes maçının ertelendiğini duyurdu.

Haber; AA, Fotoğraf; EPA
Abone Ol
Tottenham - Rennes maçı korona nedeniyle ertelendi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
09 Aralık 2021 03:08
UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında Tottenham ile Rennes arasındaki karşılaşma, İngiltere temsilcisinde artan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle ertelendi.

Tottenham'dan yapılan açıklamada, UEFA yetkilileriyle yapılan görüşmenin ardından takımda artan Kovid-19 vakaları nedeniyle bugün TSİ 23.00'te oynanması planlanan maçın başka tarihe ertelenmesine karar verildiği belirtildi.

Son olarak maç öncesi basın toplantısında konuşan Tottenham'ın İtalyan teknik direktörü Antonio Conte, takımda 8 futbolcu ile teknik ekipten 5 kişinin koronavirüs test sonucunun pozitif çıktığını açıklamıştı.


SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.