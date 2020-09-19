Tottenham, Real Madrid'den transfer yaptı: Reguilon

Tottenham, Real Madrid'den Sergio Reguilon'u 30 milyon euro bonservis bedeli ile kadrosuna kattı. Real Madrid'in geri satın alma bedeli; 45 milyon euro.



Transfer süreci hakkında konuşan Reguilon, "Transfer sürecinde Jose Mourinho ile uzun uzun konuştuk ve Tottenham için ikna edici oldu. İngiltere benim için yeni bir deneyim olacak ve Tottenham'a değer katmak için elimden gelen her şeyi yapacağım" dedi.



