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Tottenham, Rabiot seferine hazırlanıyor

Premier Lig ekibi Tottenham'ın, PSG'nin Fransız yıldız orta saha oyunucusu Adrien Rabiot'a teklif götüreceği iddia edildi.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Tottenham, Rabiot seferine hazırlanıyor
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26 Ocak 2019 15:36
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham, PSG'den ayrılması gündemde olan Adrien Rabiot için girişimlerde bulunmaya hazırlanıyor.

İngiliz medyasında çıkan haberlere göre, İspanyol ekiplerinin de transfer etmek istediği Rabiot için Tottenhem Hotspur kısa sürede devreye gitecek.

TOTTENHAM TARAFTARI İSTEMİYOR

Öte yandan, haberin detaylarında aktarılan bilgiye göre Tottenhem taraftarı, Rabiot'un kendileri için uygun olmadığı ve yetersiz olduğu kanısında.

DEMBELE, GUANGZHOU R&F'YE GİTTİ

Tottenham, orta sahasının dinamosu olan Mouse Dembele'yi Çin Ligi'ne göndermiş ve aynı bölgeye oyuncu bakmaya başlamıştı.

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