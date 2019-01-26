Tottenham, Rabiot seferine hazırlanıyor

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham, PSG'den ayrılması gündemde olan Adrien Rabiot için girişimlerde bulunmaya hazırlanıyor.
İngiliz medyasında çıkan haberlere göre, İspanyol ekiplerinin de transfer etmek istediği Rabiot için Tottenhem Hotspur kısa sürede devreye gitecek.
TOTTENHAM TARAFTARI İSTEMİYOR
Öte yandan, haberin detaylarında aktarılan bilgiye göre Tottenhem taraftarı, Rabiot'un kendileri için uygun olmadığı ve yetersiz olduğu kanısında.
DEMBELE, GUANGZHOU R&F'YE GİTTİ
Tottenham, orta sahasının dinamosu olan Mouse Dembele'yi Çin Ligi'ne göndermiş ve aynı bölgeye oyuncu bakmaya başlamıştı.
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İngiliz medyasında çıkan haberlere göre, İspanyol ekiplerinin de transfer etmek istediği Rabiot için Tottenhem Hotspur kısa sürede devreye gitecek.
TOTTENHAM TARAFTARI İSTEMİYOR
Öte yandan, haberin detaylarında aktarılan bilgiye göre Tottenhem taraftarı, Rabiot'un kendileri için uygun olmadığı ve yetersiz olduğu kanısında.
DEMBELE, GUANGZHOU R&F'YE GİTTİ
Tottenham, orta sahasının dinamosu olan Mouse Dembele'yi Çin Ligi'ne göndermiş ve aynı bölgeye oyuncu bakmaya başlamıştı.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın