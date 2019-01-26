Tottenham, Rabiot seferine hazırlanıyor

TOTTENHAM TARAFTARI İSTEMİYOR

DEMBELE, GUANGZHOU R&F'YE GİTTİ

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham, PSG'den ayrılması gündemde olan Adrien Rabiot için girişimlerde bulunmaya hazırlanıyor.İngiliz medyasında çıkan haberlere göre, İspanyol ekiplerinin de transfer etmek istediği Rabiot için Tottenhem Hotspur kısa sürede devreye gitecek.Öte yandan, haberin detaylarında aktarılan bilgiye göre Tottenhem taraftarı, Rabiot'un kendileri için uygun olmadığı ve yetersiz olduğu kanısında.Tottenham, orta sahasının dinamosu olan Mouse Dembele'yi Çin Ligi'ne göndermiş ve aynı bölgeye oyuncu bakmaya başlamıştı.