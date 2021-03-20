Tottenham, Mourinho'yu kovarsa 40M€ ödeyecek!

Mourinho, bu sezon Avrupa'ya katılamazsa Tottenham tarafından görevden alınacak ve yerine Nagelsmann ya da Rodgers'tan biri gelecek.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Tottenham, Mourinho'yu kovarsa 40M€ ödeyecek!
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20 Mart 2021 20:10
UEFA Avrupa Ligi'nde 2-0'ın rövanşında Dinamo Zagreb'e 3-0 yenilerek elenen Tottenham'da büyük deprem yaşandı ve bu depremin arttçı sarsıntıları da devam ediyor.

İngiltere Premier Lig'de 8. sırada yer alan ve Şampiyonlar Ligi potasından uzaklaşan Tottenham'da menajer Jose Mourinho'ya son bir şans daha sunulacak.

Tottenham eğer bu sezon sonunda UEFA Avrupa Ligi'ne katılım hakkı kazanamazsa Jose Mourino'nun görevine son verilecek.

Olası bir Jose Mourinho ayrılığının da A planını hazırlayan Tottenham, Times Gazetesi'ne göre Portekizli teknik adamın yerine Leipzig patronu Julian Nagelsmann ya da Leicester'dan Brendan Rodgers'ı getirecek.

Şu ana kadar görevine son verilen takımlardan 125 milyon euro tazminat alan Jose Mourinho, Tottenham tarafından da gönderilirse 40 milyon euro tazminat alacak



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