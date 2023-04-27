Tottenham - Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz Tottenham - Manchester United maçı canlı izle

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU

Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Tottenham ile Manchester United karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Tottenham - Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz Tottenham - Manchester United maçı canlı izleme detayları...Tottenham Hotspur Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 22:15'te başlayacak.İngiliz hakem Anthony Taylor'ın yöneteceği karşılaşma beIN Sports 4 kanalından naklen yayımlanacak.Manchester United, ligde oynadığı son maçta Nottingham Forest deplasmanından 2-0'lık galibiyet ile ayrılmıştı.Tottenham ise Newcastle United deplasmanında 6-1'lik yenilgi almıştı.Tottenham kalecisi Hugo Lloris, Pazar günü devre arasında kalça yaralanması nedeniyle şüpheli.Ben Davies ve Clement Lenglet, diz arkası ve ayak sorunlarının ardından antrenmanlara geri dönerken, Lucas Moura cezadan dönüyor.Manchester United orta saha oyuncusu Bruno Fernandes, Pazar günkü FA Cup yarı finalinde ayak bileğini yuvarladı, ancak teknik direktör Erik ten Hag tarafından göz ardı edilmedi.Kaptan Harry Maguire, bir maçlık FA Cup yasağının ardından müsait.Alejandro Garnacho, Lisandro Martinez, Scott McTominay, Donny van de Beek ve Raphael Varane oyundan uzak kaldı.Tahmin: 1-3Tottenham, Premier Lig'de art arda dört maç kaybetti ve Eylül 2001 ile Eylül 2004 arasında üst üste yedi yenilgiden bu yana Manchester United'a karşı en kötü serisini yaşıyor.Spurs, United'a karşı oynadığı son 21 üst düzey iç saha maçından sadece üçünü kazandı, yedi berabere kaldı ve 11 kaybetti.Red Devils, Premier Lig'de 40. kez Spurs'ü yenmek için kıyasıya mücadele ediyor.Tottenham, son iki üst düzey maçını dokuz gol yiyerek kaybetti.Lilywhites, 2023'te Premier Lig'de 28 gol yedi. Bu yıl sadece 33 golle Leeds United daha fazlasını yedi.Spurs, Premier Lig'de şu anda ilk yedide yer alan taraflara karşı oynadığı dokuz maçın sadece birini kazandı, diğer sekizini kaybetti.Son Heung-min üst üste dördüncü kez evinde gol atmayı hedefliyor.Manchester United, bu sezon Premier Lig'de hafta içi yedi maçta beş galibiyet ve iki beraberlikle yenilmedi.United, Sir Alex Ferguson yönetiminde Şubat ve Mart 2013'ten bu yana ilk kez bir sezonda üst üste dört üst düzey maç kazanmanın peşinde.Erik ten Hag'ın ekibi, bu sezon şu anda ilk yedide yer alan takımlarla en iyi beş deplasman fikstürünü de kaybetti ve bu süreçte 21 gol yedi.Yenilgi, Manchester United'ın Premier Lig'deki 200. maçı olacaktı.David de Gea, kariyerindeki 500. lig maçına çıkacak.Marcus Rashford, son beş Premier Lig maçında bir kez gol attı ve Dünya Kupası'ndan sonra ilk 10 maçında 10 gol attı.