Tottenham Ludogorets'e acımadı, farka gitti

UEFA Avrupa Ligi J Grubu'nda Tottenham, sahasında Ludogorets'i 4-0 mağlup etti.

, Fotoğraf; EPA
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Tottenham Ludogorets'e acımadı, farka gitti
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27 Kasım 2020 00:52
UEFA Avrupa Ligi J Grubu mücadelesinde İngiliz Tottenham ile Bulgar ekibi Ludogorets karşı karşıya geldi.

Tottenham Hotspur Stadı'nda oynanan karşılaşmayı ev sahibi ekip 4-0 kazanarak üç puanı alan taraf oldu.

Karşılaşmaya etkili başlayan Tottenham, 16. dakikada Carlos Vinicius'un golüyle öne geçti. 34. dakikada bir kez daha sahneye çıkan Vinicius kendisinin ve takımının ikinci golünü atarak ilk yarıyı Tottenham'ın 2-0 önde kapatmasını sağladı.

İkinci yarıda da etkisini yitirmeyen Tottenham, 63. dakikada Harry Winks ile farkı üçe çıkardı. 73'te bu kez Lucas Moura'nın golüyle skor 4-0 oldu.

Bu sonucun ardından Tottenham grupta 9 puana ulaşarak liderlik mücadelesini sürdürdü. Ludogorets ise 3 maç sonunda henüz puanla tanışamadı.



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