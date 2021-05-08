Tottenham, Leeds United deplasmanından puan çıkaramadı

İngiltere Premier Lig'in 35. haftasında Leeds United, konuk ettiği Tottenham'ı 3-1 yendi.

Haber; AA, Fotoğraf; EPA
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Tottenham, Leeds United deplasmanından puan çıkaramadı
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08 Mayıs 2021 16:54
İngiltere Premier Lig ekiplerinin mücadelesinde Leeds United, konuk ettiği Tottenham'ı 3-1 mağlup etti.

Ligin 35. hafta karşılaşmasında, bu sezon Şampiyonlar Ligi kotası almayı hedefleyen takımlardan Tottenham, Elland Road Stadı'nda Leeds United'ın konuğu oldu.

Leeds United, 13. dakikada Stuart Dallas, 42. dakikada Patrick Bamford ve 84. dakikada Rodrigo'nun ağları sarsmasıyla mücadeleden 3-1 galip ayrıldı. Tottenham'ın tek gülünü, 25. dakikada Heung-Min Son kaydetti.

Bu sonuçla Tottenham 56 puanda kalırken, Leeds United ise puanını 50'ye yükseltti.

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