Tottenham, Lautaro Martinez'i alıyor!

Tottenham, Lautaro Martinez için Inter ile 70 + 20 milyon euro'ya anlaşma sağladı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Tottenham, Lautaro Martinez'i alıyor!
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08 Ağustos 2021 15:25
Premier Lig'in devlerinden Tottenham Hotspur, Inter ile Lautaro Martinez için anlaşma sağladı.

The Times'ta yer alan habere göre; Tottenham, Lautaro Martinez için Inter'e 70 milyon euro bonservis ödeyecek. Sözleşmedeki bonus maddeleri ise 20 milyon euro olacak.

23 yaşındaki Arjantinli oyuncu da Tottenham ile el sıkışırken, transferin kısa süre içerisinde resmiyet kazanması bekleniyor.

Arjantin takımı Racing Club'tan 2018 yazında 25 milyon euro'ya Inter'e transfer olan Lautaro, 100 Serie A maçında 37 gol atıp 16 asist yaptı.


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