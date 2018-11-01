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Tottenham kupada West Ham United'a acımadı!

İngiltere Lig Kupası'nda Tottenham deplasmanda West Ham United'ı 3-1 mağlup etti.

Kaynak: Sporx.com
Tottenham kupada West Ham United'a acımadı!
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01 Kasım 2018 00:51
İngiltere Lig Kupası'nda West Ham United ile Tottanham karşı karşıya geldi.

Mücadelenin 16. dakikasında Heung-Min Son ile geçen Tottenham ilk devreyi 1-0'lık üstünlükle tamamladı.

Karşılaşmanın 54. dakikasında bir kez daha Heung-Min Son ile gol bulan Tottenham, 71. dakikada Lucas Perez'in golü engel olamadı ve skor 2-1'e geldi.

Son sözü 75. dakikada Llorente söyledi ve Tottenham, İngiltere Lig Kupası'nda West Ham United'ı 3-1 mağlup ederek tur atlayan taraf oldu.

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