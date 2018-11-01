İngiltere Lig Kupası'ndailekarşı karşıya geldi.Mücadelenin 16. dakikasında Heung-Min Son ile geçen Tottenham ilk devreyi 1-0'lık üstünlükle tamamladı.Karşılaşmanın 54. dakikasında bir kez daha Heung-Min Son ile gol bulan Tottenham, 71. dakikada Lucas Perez'in golü engel olamadı ve skor 2-1'e geldi.Son sözü 75. dakikada Llorente söyledi ve Tottenham, İngiltere Lig Kupası'nda West Ham United'ı 3-1 mağlup ederek tur atlayan taraf oldu.