İngiltere Premier Lig'in 2. haftasında Harry Kane krizi ile uğraşan Tottenham, deplasmanda Wolverhampton ile karşı karşıya geldi. Yeni teknik direktörü Nuno Espirito Santo'nun eski takımıyla karşılaşan Tottenham, deplasmanda oynadığı karşılaşmadan 1-0 galip ayrılarak 2'de 2 ile sezona iyi bir giriş yaptı.



Molineux Stadı'nda oynanan mücadelede Tottenham'a galibiyeti getiren gol, 9. dakikada penaltıdan ağları sarsan Dele Alli ile geldi.



Manchester City'ye transferi gündemde olan ve ilk haftada kadroya alınmayan Harry Kane, Wolverhampton karşısında yedek kulübesinde maça başladı ve 72. dakikada Son'un yerine oyuna dahil oldu.



Geçtiğimiz sezondan da 3 maçlık yenilgi serisi olan Wolverhampton'ın galibiyet özlemi böylece 5 maça çıktı. Öte yandan Kurtlar, 2003-04 sezonundan sonra ilk kez ilk 2 maçını puansız geçti. Öte yandan Wolves, Şubat 2010'dan bu yana evinde Tottenham'ı yenemiyor.



Manchester City ve Wolverhampton maçlarında 1-0'lık galibiyetlerle puanını 6 yapan Tottenham, Premier Lig'in 3. haftasında evinde ligin yeni ekiplerinden Watford'u konuk edecek. Leicester City'nin ardından Tottenham'a da 1-0 yenilen Wolves ise Manchester United karşısında ilk galibiyetini arayacak.



