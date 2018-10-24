Şampiyonlar Ligi B Grubu'nun 3. hafta maçındaile, Hollanda'da karşı karşıya geldi. Grubun iki puansız takımının karşılaşmasında gülen çıkmadı ve maçsona erdi.PSV, karşılaşmanın 30. dakikasında Hirving Lozano'nun golüyle öne geçerken Tottenham'da 39. dakikada Lucas, skoru 1-1 yaptı ve ilk yarı bu sonuçla bitti.İkinci yarıya hızlı başlayan Tottenham, 55. dakikada Harry Kane'in golüyle öne geçerken 79. dakikada Hugo Lloris kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.Maçın son bölümünde PSV, baskısını iyice arttırırken 87. dakikada Luuk de Jong, skoru 2-2 yapan golü kaydetti ve maç bu skorla sona erdi.İki takım da bu skorla birlikte grupta ilk puanını aldı. Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında bu kez Tottenham, PSV'yi İngiltere'de konuk edecek.