  •  
    F.Bahçe'nin yeni ismi, Karius'a küfür etmiş!..
  •  
    Ryan Babel Belçika'dan uyardı: "Aman, dikkat..."
  •  
    İşte Orman'ın ismini SAKLADIĞI o iki isim
  •  
    G.Saray'ın eski yıldızı devlere meydan okudu
  •  
    Fenerbahçe'de Aatif ve Dirar için flaş karar çıktı

Tottenham, ilk galibiyetini 87'de kaçırdı!

Şampiyonlar Ligi'nde Tottenham, 1-0 geriye düştüğü maçta PSV karşısında geri döndü ancak 87'de yediği golle sahadan 2-2 beraberlikle ayrıldı.

Kaynak: Sporx.com
Tottenham, ilk galibiyetini 87'de kaçırdı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
24 Ekim 2018 21:48
Şampiyonlar Ligi B Grubu'nun 3. hafta maçında PSV ile Tottenham, Hollanda'da karşı karşıya geldi. Grubun iki puansız takımının karşılaşmasında gülen çıkmadı ve maç 2-2 sona erdi.

PSV, karşılaşmanın 30. dakikasında Hirving Lozano'nun golüyle öne geçerken Tottenham'da 39. dakikada Lucas, skoru 1-1 yaptı ve ilk yarı bu sonuçla bitti.

LLORIS KIRMIZI GÖRDÜ, DE JONG ATTI

İkinci yarıya hızlı başlayan Tottenham, 55. dakikada Harry Kane'in golüyle öne geçerken 79. dakikada Hugo Lloris kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Maçın son bölümünde PSV, baskısını iyice arttırırken 87. dakikada Luuk de Jong, skoru 2-2 yapan golü kaydetti ve maç bu skorla sona erdi.

İki takım da bu skorla birlikte grupta ilk puanını aldı. Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında bu kez Tottenham, PSV'yi İngiltere'de konuk edecek.

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için