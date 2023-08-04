Tottenham Hollandalı yıldızı kadrosuna katıyor!

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham Hotspur, Wolfsburg forması giyen Hollandalı stoper Micky van de Ven'i kadrosuna katmak için transfer görüşmelerini tamamlamak üzere.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Instagram
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Tottenham Hollandalı yıldızı kadrosuna katıyor!
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04 Ağustos 2023 15:58
Son güncelleme 04 Ağustos 2023 15:59
İngilter Premier Lig takımların Tottenham Hotspur savunmaya genç yıldızı kadrosuna katmak üzere. 

Bundesliga ekiplerinden Wolfsburg'da gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken 22 yaşındaki Micky van Den Ven'i renklerine bağlamak istiyor.

Skysports'un haberine göre, Kuzey Londra ekibi Hollandalı stoper için Wolfsburg'a 40 milyon euro teklifte bulundu ve transferi bitirmeye yaklaştığı belirtildi.

Görüşmelerin kısa süre içinde tamamlanması ve transferin resmileşmesi bekleniyor.

Micky van Den Ven geçtiğimiz yıl Alman ekibiyle toplam 36 maça çıktı ve 1 gol 2 asist kaydetti.
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