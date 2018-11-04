Premier Lig'de 11. haftadailekarşı karşıya geldi.Mücadelenin 27. dakikasında Lamela ile öne geçen Tottenham, 30. dakikada Moura ile farkı 2'ye çıkardı ve devreye 2-0'lık üstünlükle girdi.Dakikalar 62'yi gösterdiğinde ise sahneye Harry Kane çıktı ve skoru 3-0'a getirdi. Wolverhampton 68. dakikada Ruben Neves'in penaltıdan kaydettiği golle farkı 2'ye indirdi.Wolverhampton, 79. dakikada Raul Jimenez ile penaltıdan bir gol daha bulsa da kalan dakikalarda gol olmadı ve Tottenham sahadan 3-2'lik galibiyetle ayrıldı.Bu sonuçla birlikte Tottenham puanını 24'e yükseltti ve ligde 4. sıraya çıktı. Wolverhampton ise 15 puanda kaldı.