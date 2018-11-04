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Tottenham geri dönüşe izin vermedi! Wolves...

Premier Lig'de 11. haftada Tottenham deplasmanda Wolverhampton'ı 3-2 mağlup etti.

Kaynak: Sporx.com
Tottenham geri dönüşe izin vermedi! Wolves...
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04 Kasım 2018 00:39
Premier Lig'de 11. haftada Wolverhampton ile Tottenham karşı karşıya geldi.

Mücadelenin 27. dakikasında Lamela ile öne geçen Tottenham, 30. dakikada Moura ile farkı 2'ye çıkardı ve devreye 2-0'lık üstünlükle girdi.

Dakikalar 62'yi gösterdiğinde ise sahneye Harry Kane çıktı ve skoru 3-0'a getirdi. Wolverhampton 68. dakikada Ruben Neves'in penaltıdan kaydettiği golle farkı 2'ye indirdi.

Wolverhampton, 79. dakikada Raul Jimenez ile penaltıdan bir gol daha bulsa da kalan dakikalarda gol olmadı ve Tottenham sahadan 3-2'lik galibiyetle ayrıldı.

Bu sonuçla birlikte Tottenham puanını 24'e yükseltti ve ligde 4. sıraya çıktı. Wolverhampton ise 15 puanda kaldı.

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