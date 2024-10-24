UEFA Avrupa Ligi 3. Hafta maçında Tottenham ile AZ Alkmaar karşı karşıya geldi. Tottenham Hotspurs Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 1-0'lık skorla kazandı.



0-0 biten ilk yarının ardından Tottenham'a galibiyeti getiren golü 52. dakikada penaltıdan Richarlison kaydetti.



AZ Alkmaar'da David Moller Wolfe, 85. dakikada kırmızı kart gördü.



Tottenham, bu sonuçla 3'te 3 yaptı ve 9 puana ulaştı. AZ Alkmaar ise 3 puanda kaldı.



Tottenham, gelecek hafta Galatasaray'a konuk olacak. AZ Alkmaar ise sahasında Fenerbahçe'yi ağırlayacak.



