Tottenham, G.Saray öncesi tek golle kazandı

Tottenham, AZ Alkmaar'ı Richarlison'un penaltı golüyle mağlup etti ve Avrupa Ligi'nde 3'te 3 yaptı.

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Tottenham, G.Saray öncesi tek golle kazandı
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24 Ekim 2024 23:54
UEFA Avrupa Ligi 3. Hafta maçında Tottenham ile AZ Alkmaar karşı karşıya geldi. Tottenham Hotspurs Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 1-0'lık skorla kazandı.

0-0 biten ilk yarının ardından Tottenham'a galibiyeti getiren golü 52. dakikada penaltıdan Richarlison kaydetti.

AZ Alkmaar'da David Moller Wolfe, 85. dakikada kırmızı kart gördü.

Tottenham, bu sonuçla 3'te 3 yaptı ve 9 puana ulaştı. AZ Alkmaar ise 3 puanda kaldı.

Tottenham, gelecek hafta Galatasaray'a konuk olacak. AZ Alkmaar ise sahasında Fenerbahçe'yi ağırlayacak.

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