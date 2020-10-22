Tottenham evinde rahat kazandı

UEFA Avrupa Ligi J Grubu mücadelesinde Tottenham ile LASK Linz karşı karşıya geldi.



Tottenham Hotspur Stadı'nda oynanan karşılaşmayı ev sahibi ekip 3-0 kazanarak üç puanı alan taraf oldu.



Maçın 18. dakikasında Lucas Moura'nın golüyle öne geçen Tottenham, 27. dakikada Andrade'nin kendi kalesine attığı golle farkı ikiye çıkardı ve ilk yarı 2-0 sona erdi.



İkinci yarıda iki takım da gol bulmaya çalışırken Tottenham 84. dakikada Son'un golüyle farkı üçe çıkardı ve maçı da 3-0 kazanarak ilk maçında ilk puanlarını aldı.



