Tottenham evinde rahat kazandı

Tottenham Hotspur, UEFA Avrupa Ligi'ndeki ilk maçında 3-0 kazanarak üç puanı almayı başardı.

Tottenham evinde rahat kazandı
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22 Ekim 2020 23:54
UEFA Avrupa Ligi J Grubu mücadelesinde Tottenham ile LASK Linz karşı karşıya geldi.

Tottenham Hotspur Stadı'nda oynanan karşılaşmayı ev sahibi ekip 3-0 kazanarak üç puanı alan taraf oldu.

Maçın 18. dakikasında Lucas Moura'nın golüyle öne geçen Tottenham, 27. dakikada Andrade'nin kendi kalesine attığı golle farkı ikiye çıkardı ve ilk yarı 2-0 sona erdi.

İkinci yarıda iki takım da gol bulmaya çalışırken Tottenham 84. dakikada Son'un golüyle farkı üçe çıkardı ve maçı da 3-0 kazanarak ilk maçında ilk puanlarını aldı.



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