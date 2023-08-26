İngiltere Premier Lig'in 3. hafta karşılaşmasında Bournemouth ile Tottenham Hotspur karşı karşıya geldi. Vitaly Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Tottenham 2-0'lık skorla kazandı.
Tottenham'a galibiyeti getiren golleri 17. dakikada James Maddison ve 63. dakikada Dejan Kulusevski kaydetti.
Bu sonuçla birlikte Tottenham puanını 7'ye yükseltirken Bournemouth ise 1 puanda kaldı.
Bournemouth önümüzdeki hafta Brentford deplasmanına gidecek. Tottenham Hotspur'da Burnley'e konuk olacak.
Tottenham'a galibiyeti getiren golleri 17. dakikada James Maddison ve 63. dakikada Dejan Kulusevski kaydetti.
Bu sonuçla birlikte Tottenham puanını 7'ye yükseltirken Bournemouth ise 1 puanda kaldı.
Bournemouth önümüzdeki hafta Brentford deplasmanına gidecek. Tottenham Hotspur'da Burnley'e konuk olacak.