Tottenham dolu dizgin devam ediyor

Premier Lig'in 3. hafta karşılaşmasında Tottenham Hotspur deplasmanda Bournemouth'u 2-0 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Tottenham dolu dizgin devam ediyor
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26 Ağustos 2023 16:29
Son güncelleme 26 Ağustos 2023 16:34
İngiltere Premier Lig'in 3. hafta karşılaşmasında Bournemouth ile Tottenham Hotspur karşı karşıya geldi. Vitaly Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Tottenham 2-0'lık skorla kazandı.

Tottenham'a galibiyeti getiren golleri 17. dakikada James Maddison ve 63. dakikada Dejan Kulusevski kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Tottenham puanını 7'ye yükseltirken Bournemouth ise 1 puanda kaldı.

Bournemouth önümüzdeki hafta Brentford deplasmanına gidecek. Tottenham Hotspur'da Burnley'e konuk olacak. 

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