İngiltere Premier Lig'de Tottenham, deplasmanda Norwich City ile karşı karşıya geldi. Ligin son haftasında oynanan karşılaşmayı Tottenham, 5-0'lık skorla kazandı.



Tottenham'a galibiyeti getiren golleri 16 ve 64. dakikalarda Dejan Kulusevski, 32. dakikada Harry Kane, 70 ve 75. dakikalarda Heung-Min Son kaydetti.



Bu sonucun ardından Tottenham, ligi 71 puanla 4. sırada tamamladı ve UEFA Şampiyonlar Ligi biletini cebine koydu. Küme düşmesi haftalar öncesinden kesinleşen Norwich City, lige 22 puanla veda etti.





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