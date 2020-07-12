İngiltere Premier Lig'in 35. haftasındaki Londra derbisinde Tottenham evinde Arsenal ile karşı karşıya geldi. Tottenham Hotspur Stadı'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 1-0 geriden gelerek 2-1 kazandı.



Arsenal 16. dakikada Lacazette'nin golüyle öne geçerken, Tottenham'a beraberliği getiren gol 19. dakikada Heung-Min Son'dan geldi. Mücadelenin 81. dakikasında Son'un kornerden asistinde golü atan Alderweireld, takımına derbide zaferi getiren isim oldu.



Arsenal'de Türk asıllı oyuncu Mesut Özil, karşılaşmanın kadrosunda yer almadı.



Tottenham, Premier Lig'de Arsenal'i konuk ettiği son 10 maçta sadece 1 yenilgi aldı. (7G, 2B, 1M)



Bu sonucun ardından 4 maçlık yenilmezlik serisi son bulan Arsenal 50 puanda kalırken, son 3 maçta 7 puan toplayan Tottenham 52 puana yükseldi ve Avrupa bileti yarışında iddiasını sürdürdü.



Premier Lİg'in 36. haftasında Tottenham deplasmanda Newcastle United ile karşılaşacakken, Arsenal evinde Liverpool'u konuk edecek.



