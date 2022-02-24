İngiltere Premier Lig'in 26. haftasında Tottenham, deplasmanda Burnley ile karşı karşıya geldi.



Turf Moor'da oynanan karşılaşmada kazanan taraf 1-0'lık skorla Burnley oldu. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golü 71. dakikada Ben Mee kaydetti.



Alınan bu sonucun ardından Burnley, ligde puanını 20'ye yükseltti. Ligde son 5 haftada 4. mağlubiyetini yaşayan Tottenham ise 39 puanda kaldı.



Ligin bir sonraki haftasında Burnley, deplasmanda Crystal Palace ile karşılaşacak. Tottenham ise Leeds United'a konuk olacak.





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