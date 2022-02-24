İngiltere Premier Lig'in 26. haftasında Tottenham, deplasmanda Burnley ile karşı karşıya geldi.
Turf Moor'da oynanan karşılaşmada kazanan taraf 1-0'lık skorla Burnley oldu. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golü 71. dakikada Ben Mee kaydetti.
Alınan bu sonucun ardından Burnley, ligde puanını 20'ye yükseltti. Ligde son 5 haftada 4. mağlubiyetini yaşayan Tottenham ise 39 puanda kaldı.
Ligin bir sonraki haftasında Burnley, deplasmanda Crystal Palace ile karşılaşacak. Tottenham ise Leeds United'a konuk olacak.
Turf Moor'da oynanan karşılaşmada kazanan taraf 1-0'lık skorla Burnley oldu. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golü 71. dakikada Ben Mee kaydetti.
Alınan bu sonucun ardından Burnley, ligde puanını 20'ye yükseltti. Ligde son 5 haftada 4. mağlubiyetini yaşayan Tottenham ise 39 puanda kaldı.
Ligin bir sonraki haftasında Burnley, deplasmanda Crystal Palace ile karşılaşacak. Tottenham ise Leeds United'a konuk olacak.