Tottenham, deplasmanda kaybetti

İngiltere Premier Lig'de Tottenham, deplasmanda Burnley'e 1-0'lık skorla mağlup oldu ve son 5 haftada 4. mağlubiyetini yaşadı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
Abone Ol
Tottenham, deplasmanda kaybetti
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
24 Şubat 2022 00:22
İngiltere Premier Lig'in 26. haftasında Tottenham, deplasmanda Burnley ile karşı karşıya geldi.

Turf Moor'da oynanan karşılaşmada kazanan taraf 1-0'lık skorla Burnley oldu. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golü 71. dakikada Ben Mee kaydetti.

Alınan bu sonucun ardından Burnley, ligde puanını 20'ye yükseltti. Ligde son 5 haftada 4. mağlubiyetini yaşayan Tottenham ise 39 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Burnley, deplasmanda Crystal Palace ile karşılaşacak. Tottenham ise Leeds United'a konuk olacak.

SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.