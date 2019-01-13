Premier Lig'de haftanın maçındaile, Wembley'de karşı karşıya geldi. Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde yükselişe geçen Manchester United, Tottenham'ı deplasmanda 1-0 yenereken Norveçli teknik adam yönetiminde 5'te 5 yaptı. Karşılaşmaya ise'nın muazzam performansı damgasını vurdu.Manchester United'a galibiyeti getiren tek gol, 44. dakikada'dan geldi. Paul Pogba'nın uzun pasında uzak direğe çok iyi bir vuruş yapan genç golcü, takımına galibiyeti getiren golü attı.Özellikle ikinci yarıda Tottenham, Manchester United'a karşı adeta tek kale oynarken karşılaşmaya İspanyol kaleci David De Gea damgasını vurdu. De Gea, ikinci yarıda tam 11 kurtarış yaparken resmen kalesinde bir duvar ördü ve takımını galibiyete taşıdı.Ole Gunnar Solskjaer ile Premier Lig'de çıktığı 5. maçında 5. galibiyetini alan Manchester United, puanını 41 yaparak 5. sıradaki Arsenal ile puanını eşitledi. Tottenham ise 48 puanla 3. sırada kaldı ve liderlik yarışında ağır bir darbe aldı.Öte yandan Ole Gunnar Solskjaer, Manchester United'da ilk 5 maçında 5 galibiyet alan tarihteki ikinci teknik direktör oldu.Premier Lig'de haftaya Manchester United, sahasında Brighton'ı ağırlayacak. Tottenham ise Fulham deplasmanına gidecek.