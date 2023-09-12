Tottenham Davinson Sanchez'i arıyor!

Premier Lig ekibi Tottenham'a kötü haber geldi.
Galatasaray'ın İngiliz ekibinden transfer ettiği Davinson Sanchez'in ardından Tottenham, şok bir haber aldı.
Arjantin basınına göre; Tottenham'ın yıldız stoperi Cristian Romero, milli takımda sakatlandı.
Oyuncunun, Arjantin'in Bolivya maçı öncesi sağlık taramasından geçeceği ve durumunun netlik kazanacağı aktarıldı.
Romero, sakatlığın ciddi olması halinde kadrodan çıkarılıp İngiltere'ye gönderilecek.
Galatasaray'ın İngiliz ekibinden transfer ettiği Davinson Sanchez'in ardından Tottenham, şok bir haber aldı.
Arjantin basınına göre; Tottenham'ın yıldız stoperi Cristian Romero, milli takımda sakatlandı.
Oyuncunun, Arjantin'in Bolivya maçı öncesi sağlık taramasından geçeceği ve durumunun netlik kazanacağı aktarıldı.
Romero, sakatlığın ciddi olması halinde kadrodan çıkarılıp İngiltere'ye gönderilecek.