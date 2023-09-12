Tottenham Davinson Sanchez'i arıyor!

Davinson Sanchez'i Galatasaray'a gönderen Tottenham, Romero'nun milli takımında sakatlanmasıyla şok oldu.

, Fotoğraf; AA
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Tottenham Davinson Sanchez'i arıyor!
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12 Eylül 2023 10:26
Premier Lig ekibi Tottenham'a kötü haber geldi.

Galatasaray'ın İngiliz ekibinden transfer ettiği Davinson Sanchez'in ardından Tottenham, şok bir haber aldı.

Arjantin basınına göre; Tottenham'ın yıldız stoperi Cristian Romero, milli takımda sakatlandı.

Oyuncunun, Arjantin'in Bolivya maçı öncesi sağlık taramasından geçeceği ve durumunun netlik kazanacağı aktarıldı.

Romero, sakatlığın ciddi olması halinde kadrodan çıkarılıp İngiltere'ye gönderilecek. 

 
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