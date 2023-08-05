Tottenham'dan Mehdi Taremi'ye kanca!

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham Hotspur, Porto forması giyen İranlı golcü Mehdi Taremi ile talip oldu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Tottenham'dan Mehdi Taremi'ye kanca!
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05 Ağustos 2023 20:23
İngiltere Premier Lig takımlarından Tottenham Hotspur, Porto'nun tecrübeli santrforu Mehdi Taremi ile ilgileniyor.

Di Marzio'nun haberine göre Kuzey Londra ekibi İranlı golcü için temaslarda bulundu. 

Buna karşın Porto sezon sonunda bitecek futbolcusu için 30 milyon euro talep ediyor. Tottenham'ın bu transfer için istekli olduğu belirtildi.

Milan ve Inter'de 31 yaşındaki futbolcunun durumunu yakından takip ediyor.

Mehdi Taremi 2020 yılından beri forma giydiği Porto'da 147 maçta 80 gol 49 asist kaydetti.
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