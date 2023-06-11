Tottenham'dan ManU'nun yıldızına 58 milyon euro'luk teklif

Manchester United'ın 85 milyon euroya Borussia Dortmund'dan transfer ettiği Jadon Sancho, Manchester United'a veda edebilir.



İngiliz oyuncuya bir başka İngiliz devi Tottenham Hotspur talip oldu.



İngiliz basınında çıkan haberlere göre Ange Postecoglou yönetiminde yeniden yapılanmaya giden Tottenham, Manchester United'ın yıldız oyuncusu Jadon Sancho için girişimde bulunmaya hazırlanıyor.



İngiliz devinin 23 yaşındaki Sancho için 58 milyon euro'luk teklifte bulunacağı aktarıldı.



Erik Ten Hag'ın performansından memnun kalmadığı Sancho'nun ayrılmasına izin verdiği belirtilirken Manchester United'ın transfer Jadon Sancho için en az 70 milyon Euro bonservis isteyeceği ifade edildi.



Manchester United ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan Jadon Sancho bu sezon toplam 41 maça çıkarken 7 gol atıp 3'te asist yaptı.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ