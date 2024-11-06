Tottenham'dan Galatasaray analizi: 'CL'de olmalıydılar!'

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi 4. hafta maçında karşılaşacağı Tottenham, kritik maç öncesi resmi internet sitesinde bir analiz yayınladı.
The Guardian'da yazarlık yapan ve İngiltere'nin çok dinlenen The Football Ramble podcast'iyle tanınan Andy Brassell, Tottenham taraftarı için Galatasaray'ı tanıttı.
İşte Tottenham internet sitesinde yer alan Galatasaray analizi:
"Galatasaray'ın inanılmaz bir kadrosu var ve Şampiyonlar Ligi'nde olmaları gerekiyordu, buna şüphe yok (play-off'ta Young Boys'a toplamda 4-2 kaybettiler). Bu onlar için büyük bir hayal kırıklığı olmalı. Young Boys'a karşı oynanan ilk maçta ben de vardım ve oradan bir şeyler almaları gerekirdi (3-2 kaybettiler) ama Young Boys ikinci maçta daha iyiydi, daha az baskıyla oynadılar.
Galatasaray geçen sezon Şampiyonlar Ligi'ne katılmak için üç ön eleme turunu geçti, bu sefer sadece birini geçmeleri gerekiyordu ama bunu başaramadılar. Geçen sezon Şampiyonlar Ligi'nde de çok iyiydiler, Manchester United'a karşı iki kez çok iyiydiler ve o zamandan beri kadrolarını geliştirdiler. Sacha Boey'i Bayern'e satmalarına rağmen oyuncularının çoğunu ellerinde tuttular, Victor Osimhen'i (Napoli'den kiralık olarak) transfer ettiler, Mauro Icardi gibi bir oyuncuya sahipler ve takıma giremedikleri için Tete ve Wilfried Zaha gibi oyunculardan kurtuldular. Gerçekten yetenekli bir oyuncu kadrosundan bahsediyorsunuz ve teknik direktör Okan Buruk mükemmel, kozmopolit, oyuncu olarak Inter'de bir yıl geçirmiş ve gerçekten ilginç bir adam.
Açıkçası bu turnuvada başarılı olmaları için üzerlerinde bir baskı var. Finalde Arsenal'i yenerek 2000 yılında bu turnuvayı kazandılar ve Avrupa Ligi onlar için büyük bir önem taşıyor. Bir deplasman maçı açısından da Avrupa'da bundan daha heyecan verici bir maç olamaz. Ali Sami Yen'e gitmek inanılmaz bir futbol deneyimi. Ne kadar tavsiye etsem azdır."
The Guardian'da yazarlık yapan ve İngiltere'nin çok dinlenen The Football Ramble podcast'iyle tanınan Andy Brassell, Tottenham taraftarı için Galatasaray'ı tanıttı.
İşte Tottenham internet sitesinde yer alan Galatasaray analizi:
"Galatasaray'ın inanılmaz bir kadrosu var ve Şampiyonlar Ligi'nde olmaları gerekiyordu, buna şüphe yok (play-off'ta Young Boys'a toplamda 4-2 kaybettiler). Bu onlar için büyük bir hayal kırıklığı olmalı. Young Boys'a karşı oynanan ilk maçta ben de vardım ve oradan bir şeyler almaları gerekirdi (3-2 kaybettiler) ama Young Boys ikinci maçta daha iyiydi, daha az baskıyla oynadılar.
Galatasaray geçen sezon Şampiyonlar Ligi'ne katılmak için üç ön eleme turunu geçti, bu sefer sadece birini geçmeleri gerekiyordu ama bunu başaramadılar. Geçen sezon Şampiyonlar Ligi'nde de çok iyiydiler, Manchester United'a karşı iki kez çok iyiydiler ve o zamandan beri kadrolarını geliştirdiler. Sacha Boey'i Bayern'e satmalarına rağmen oyuncularının çoğunu ellerinde tuttular, Victor Osimhen'i (Napoli'den kiralık olarak) transfer ettiler, Mauro Icardi gibi bir oyuncuya sahipler ve takıma giremedikleri için Tete ve Wilfried Zaha gibi oyunculardan kurtuldular. Gerçekten yetenekli bir oyuncu kadrosundan bahsediyorsunuz ve teknik direktör Okan Buruk mükemmel, kozmopolit, oyuncu olarak Inter'de bir yıl geçirmiş ve gerçekten ilginç bir adam.
Açıkçası bu turnuvada başarılı olmaları için üzerlerinde bir baskı var. Finalde Arsenal'i yenerek 2000 yılında bu turnuvayı kazandılar ve Avrupa Ligi onlar için büyük bir önem taşıyor. Bir deplasman maçı açısından da Avrupa'da bundan daha heyecan verici bir maç olamaz. Ali Sami Yen'e gitmek inanılmaz bir futbol deneyimi. Ne kadar tavsiye etsem azdır."