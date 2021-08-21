Tottenham'dan Bayern'e Ndombele vetosu!

Tottemham'da transfer listesine koyulan Tanguy Ndombele için ilk teklif İngiliz ekibini tatmin etmedi.



Sky'ın haberine göre Bayern Münih, Fransız orta saha oyuncusu için 20 milyon euroluk teklifte bulundu.



İngiliz kulübü 60 milyon euro beklediği 24 yaşındaki futbolcu için gelen teklifi düşünmeden reddetti.



Tottenham, Ndombele'yi 2019'da Lyon'dan tam 60 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna katmıştı.



