Tottenham'dan 55 milyon euroluk transfer

İngiliz ekibi Tottenham, 55 milyon euro bonservis bedeli ödeyerek savunma hattına takviye yaptı.

Haber; AA, Fotoğraf; tottenhamhotspur.com
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Tottenham'dan 55 milyon euroluk transfer
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06 Ağustos 2021 22:30
İngiltere Premier Lig takımlarından Tottenham, Arjantinli savunma oyuncusu Cristian Romero'yu kadrosuna kattı.

İngiliz kulübünden yapılan açıklamada, İtalya'nın Atalanta takımında forma giyen 23 yaşındaki futbolcuyla 5 yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi.

Geçen sezon Atalanta ile tüm kulvarlarda 42 maça çıkan Romero, 3 gol attı.

Atalanta, Juventus forması giyen milli futbolcu Merih Demiral'ı satın alma opsiyonuyla kiralamıştı.


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