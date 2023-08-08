Tottenham'dan 50 milyon euro'luk transfer

Tottenham Hotspur, Wolfsburg'un 22 yaşındaki stoper Micky van de Ven'i 50 milyon euro karşılığında kadrosuna kattığını açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; tottenhamhotspur.com
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Tottenham'dan 50 milyon euro'luk transfer
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08 Ağustos 2023 16:02
Son güncelleme 08 Ağustos 2023 16:58
Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Premier Lig ekibi Tottenham Hotspur kadrosuna bir takviye daha yaptı.

Tottenham, Bundesliga ekibi Wolfsburg'un 22 yaşındaki Hollandalı stoperi Micky van de Ven'i 50 milyon euro karşılığında kadrosuna kattı.

İngiliz ekibi, Hollandalı oyuncu ile 6 yıllık sözleşme imzalandığını açıklandı. 

SEZON PERFORMANSI 

Wolfsburg formasıyla geçtiğimiz sezon 36 karşılaşmaya çıkan Micky van de Ven 1 gol, 2 aslstlik performans sergilemişti. Genç oyuncunun piyasa değeri 30 milyon euro olarak belirtiliyor. 

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