Tottenham'dan 50 milyon euro'luk transfer

Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Premier Lig ekibi Tottenham Hotspur kadrosuna bir takviye daha yaptı.



Tottenham, Bundesliga ekibi Wolfsburg'un 22 yaşındaki Hollandalı stoperi Micky van de Ven'i 50 milyon euro karşılığında kadrosuna kattı.



İngiliz ekibi, Hollandalı oyuncu ile 6 yıllık sözleşme imzalandığını açıklandı.



SEZON PERFORMANSI



Wolfsburg formasıyla geçtiğimiz sezon 36 karşılaşmaya çıkan Micky van de Ven 1 gol, 2 aslstlik performans sergilemişti. Genç oyuncunun piyasa değeri 30 milyon euro olarak belirtiliyor.



