Tottenham'da rota, Brentford'un hocası Thomas Frank'e döndü

Tottenham'da yeni sezon için hoca arayışları sürerken kulüp uzun vadede takımı iyi bir hocaya emanet etmeyi planlıyor.



Antonio Conte ile yollarını ayırdıktan sonra şu anda Chelsea'nin başına geçmesi beklenen Mauricio Pochettino ile yeniden anlaşma şansları da kalmamış gibi görünüyor.



Julian Naglesmann ve Vincent Kompany de Tottenham'ın hoca adaylarındandı ancak şimdilik ikisinin de Tottenham'ın yeni menajeri olması pek olası değil.



YENİ ADAY THOMAS FRANK



Gelecek sezon için hoca arayışlarına devam eden Kuzey Londra ekibi listesine 49 yaşındaki çalıştırıcı Thomas Frank'i aldı.



Thomas Frank, 2018'de Brentford yardımcı antrenörlüğünden terfi ettiği görevinde başarılı bir performans ortaya koydu.



Geçtiğimiz sezon takımını ilk kez Premier Lig'e yükselten Danimarkalı teknik adam, bu sezon oynattığı futbol ile takımını 9.sıraya taşıdı.



Tottenham'ın bir sonraki maçı 20 Mayıs Cumartesi günü takımın başına geçirmeye çalıştıkları Thomas Frank'in ekini Brentford'a karşı olacak.







