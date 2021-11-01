Tottenham'da Nuno Espirito Santo dönemi bitti! Conte gündemde

Tottenham'da Nuno Espirito Santo ile yolların ayrıldı. İtalya basını, İngiliz ekibinin gündeminde Antonio Conte'nin olduğunu duyurdu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Tottenham'da Nuno Espirito Santo dönemi bitti! Conte gündemde
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01 Kasım 2021 12:58
İngiltere Premier Lig'de bu sezon istediği sonuçları alamayan Tottenham'da, teknik direktör Nuno Espirito Santo ile yollar ayrıldı.

Futbol Genel Müdürü Fabio Paratici yaptığı açıklamada "Nuno ve ekibinin başarılı olmayı ne kadar istediğini biliyorum. Bu kararı almak zorunda kaldığımız için üzgünüm" ifadelerini kullandı.

Santo yönetimindeki Tottenham, 10 haftası geride kalan Premier Lig'de topladığı 15 puanla 8. sırada yer aldı. İngiliz ekibi, Avrupa Konferans Ligi'nde ise 3 maçta 4 puan topladı.

CONTE İDDİASI

İtalya basını, Tottenham'ın Antonio Conte'yi takımın başına getirmek istediği ve temasların başladığını öne sürdü.

 


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