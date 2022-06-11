Tottenham'da hedef Richarlison

Tottenham'ın, Everton'da forma giyen Richarlison ile ilgilendiği ifade edildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Tottenham'da hedef Richarlison
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11 Haziran 2022 19:38
Antonio Conte'nin ekibi Tottenham'ın, Richarlison'u kadrosuna katmak istediği öne sürüldü.

The Times'ta yer alan habere göre, Tottenham'ın Richarlison için şu ana kadar resmi bir teklifte bulunmadığı ancak Brezilyalı futbolcuyu "uygun bir rakama" kadrosuna katmak istediği aktarıldı.

Everton'un ise, takımın önemli yıldızlarından biri olan 25 yaşındaki futbolcu için 60 milyon euro bonservis beklediği belirtildi. Ancak Tottenham'ın bu rakamla transferi gerçekleştirmesinin zor olduğu kaydedildi.

Everton'da geçtiğimiz sezon 30 Premier Lig maçına çıkan Brezilyalı Richarlison 10 gol, 5 asistlik bir performans sergiledi.

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