Tottenham'da hedef Pau Torres

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham'ın transfer hedefinde Pau Torres var.



İngiliz basınında yer alan habere göre stoper takviyesi yapmak isteyen Tottenham, Pau Torres'i listenin üst sırasında tutuyor.



Haberde, 25 yaşındaki futbolcunun sözleşmesinde 65 milyon euro'ya serbest kalır maddesi olmasına rağmen Villarreal'in yaşadığı maddi sıkıntı nedeniyle transferin 55 milyon euro'ya gerçekleşebileceği aktarıldı.



Villarreal'in özellikle Şampiyonlar Ligi'nde yakaladığı başarıda büyük pay sahibi olan Torres, bu sezon İspanyol ekibiyle 43 maça çıkarken 5 kez fileleri havalandırdı.



İspanyol stoperin adı Tottenham dışında yine Ada'dan Manchester United ile de anılıyor.





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